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Австралиец Веарн досрочно завоевал золото Олимпиады в парусном спорте

12:32

Австралиец Мэтт Веарн выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио в парусном спорте в классе «Лазер». В заключительных двух гонках он занял 12-е и восьмое места. В общем зачете по итогам десяти гонок он сохранил первую строчку с 49 очками.

У ближайшего преследователя норвежца Херманна Томасгорда 71 очко. В медальной гонки принимают участие 10 лучших спортсменов. Однако Веарна уже никто не догонит.

Россиянин Сергей Комиссаров по итогам сегодняшних гонок опустился с девятого на 11-е место и не примет участия в медальной гонке.

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