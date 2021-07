Второй дзюдоист снялся с Олимпиады перед схваткой с израильтянином Бутбулом

Дзюдоист из Судана Мохамед Абдалрасул не вышел на схватку 1/32 финала Олимпиады против израильтянина Тохара Бутбула, информирует пресс-служба МОК.

Как отмечается, 28-летний спортсмен ранее прошел процедуру взвешивания и уложился в весовую категорию до 73 кг. Причина отказа от участия в соревнованиях не называется.

Ранее алжирский дзюдоист Фетхи Нурин также отказался участвовать в Олимпиаде, чтобы избежать схватки с израильтянином Бутбулом.

Нурин встретился бы с Бутбулом в случае победы как раз над Абдалрасулом.

Нурин заявил в интервью алжирскому телевидению, что не хочет «пачкать руки» и что его решение сняться с Олимпиады окончательное. «Я много работал над тем, чтобы попасть на Олимпиаду, и новость о такой жеребьевке стала для меня шоком», — сказал он (перевод — Inside The Games).

A second judo athlete has dropped out of the Olympics before facing Israel's Tohar Butbul in the 73-kilogram division.

Olympic officials say Sudan's Mohamed Abdalrasool didn't show up to face Butbul in their round of 32 bout Monday despite weighing in for the bout earlier.

The International Judo Foundation didn't immediately announce a reason why Abdalrasool didn't compete, and the governing body didn't respond to requests for comment. Sudanese Olympic officials also didn't immediately comment.