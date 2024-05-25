Великая Чусовитина останется без Олимпиады в Париже. Поездке на девятые Игры помешала травма

48-летняя спортсменка близка к завершению карьеры.

Жизнь — не сюжет из кино. По стандартному голливудскому сценарию одна из самых известных ветеранов современного спорта Оксана Чусовитина должна была не просто попасть на Олимпиаду в Париже, но и войти в число призеров на своих уже девятых по счету Играх.

Однако в реальности не всегда наступает хэппи-энд. Чусовитина продолжала тренироваться и была близка к тому, чтобы отобраться на еще одну Олимпиаду. Только вот перед последним отборочным стартом Оксана получила травму и вынуждена попрощаться со своей мечтой. Но значит ли это завершение карьеры в принципе?

Фото Global Look Press

Последний шанс упущен из-за травмы

«Дорогие мои друзья, болельщики и все, кто любит гимнастику, к сожалению, у меня для вас печальные новости, — трагически начинает пост в соцсетях олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина. — Вчера во время тренировки на чемпионате Азии, который проходит в Ташкенте и является отборочным стартом к Олимпиаде в Париже, я получила травму, пока делала вольные упражнения. Я не смогу участвовать и очень расстроена, так как долго готовилась к этому соревнованию».

Чусовитина пропускает чемпионат Азии, а значит, и Олимпиаду в Париже — турнир был последним шансом отобраться на Игры-2024 во Франции. Впервые за 32 года главный старт четырехлетия пройдет без узбекистанской гимнастки. Оксана была на Играх в 1992-м, 1996-м, 2000-м, 2004-м, 2008-м, 2012-м, 2016-м, 2020-м — и это абсолютный рекорд в ее виде спорта. А вот для рекорда всех времен и народов во всех видах в принципе к восьми Олимпиадам Чусовитиной нужна была еще и девятая, и десятая...

Возможно, это была одна из ключевых причин, по которой Оксана вернулась в спорт после паузы, продлившейся, правда, всего пару месяцев. Ведь изначально она завершила спортивную карьеру еще летом 2021-го после Олимпийских игр в Токио, где не смогла пройти в финал в опорном прыжке. Однако уже весной 2022-го в интервью «СЭ» после шоу Алексея Немова в Казани рассказывала о планах на дальнейшие соревнования. «Самая большая мотивация — это мое желание. Я хочу выступать, мне это нравится. Я очень люблю гимнастику, и это дело приносит мне большое удовольствие. Я просто занимаюсь любимым делом, почему я должна останавливаться?» — рассказывала Оксана.

Фото Global Look Press

Найти силы выступать до Игр в Лос-Анджелесе

Лучшей возможностью отобраться на Игры в Париже для Чусовитиной был Кубок мира. Однако весной она завершила сезон только 23-й в рейтинге, так что последним шансом оставался чемпионат Азии в родном Узбекистане. Соревнования проходят в эти дни в Ташкенте, теперь уже без Оксаны. Теоретически можно представить себе сценарий, при котором Международный олимпийский комитет и Международная федерация гимнастики выдают для Чусовитиной отдельную квоту на Игры. Однако такой ход будет беспрецедентным и не в стиле команды Томаса Баха. При всем уважении к 48-летней гимнастке, обесценивать ради нее всю систему отбора и ставить ее выше всех остальных было бы неуместно. Да и не факт, что к июлю Чусовитина смогла бы набрать форму и выступить, ведь сейчас мы не знаем до конца характер повреждения.

Насколько серьезна травма, важно и в плане долгосрочного будущего. Ведь кто знает, учитывая характер Оксаны, далеко не факт, что она бы ушла из гимнастики после Парижа. После Токио пыталась сконцентрироваться на семье, но не продержалась и полгода, как заскучала по любимому виду спорта. Учитывая, как оборвался ее путь к Играм-2024, тем более нельзя исключать того, что Чусовитина задумается об Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Главное, чтобы позволяло здоровье, поэтому и важно понять, насколько серьезная у нее травма. Ведь в 48 даже небольшое, казалось бы, повреждение воспринимается совсем иначе, нежели чем в 18. Впрочем, сама Оксана всегда утверждала, что разговоры о вреде гимнастики как излишне травматичного вида крайне преувеличены и она чувствует себя великолепно, несмотря на столь долгую карьеру. Будем верить, что история Чусовитиной на этом не закончится, и мы еще увидим ее улыбку на помосте.