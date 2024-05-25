Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Спортивная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 11:45

Великая Чусовитина останется без Олимпиады в Париже. Поездке на девятые Игры помешала травма

48-летняя Чусовитина впервые за 32 года пропустит Олимпиаду
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Оксана Чусовитина.
Фото Global Look Press
48-летняя спортсменка близка к завершению карьеры.

Жизнь — не сюжет из кино. По стандартному голливудскому сценарию одна из самых известных ветеранов современного спорта Оксана Чусовитина должна была не просто попасть на Олимпиаду в Париже, но и войти в число призеров на своих уже девятых по счету Играх.

Однако в реальности не всегда наступает хэппи-энд. Чусовитина продолжала тренироваться и была близка к тому, чтобы отобраться на еще одну Олимпиаду. Только вот перед последним отборочным стартом Оксана получила травму и вынуждена попрощаться со своей мечтой. Но значит ли это завершение карьеры в принципе?

Гимнастка Оксана Чусовитина.
Фото Global Look Press

Последний шанс упущен из-за травмы

«Дорогие мои друзья, болельщики и все, кто любит гимнастику, к сожалению, у меня для вас печальные новости, — трагически начинает пост в соцсетях олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина. — Вчера во время тренировки на чемпионате Азии, который проходит в Ташкенте и является отборочным стартом к Олимпиаде в Париже, я получила травму, пока делала вольные упражнения. Я не смогу участвовать и очень расстроена, так как долго готовилась к этому соревнованию».

Оксана Чусовитина. 48-летняя гимнастка теряет шансы на свою девятую Олимпиаду. От нее требуется подвиг «на своем поле»

Чусовитина пропускает чемпионат Азии, а значит, и Олимпиаду в Париже — турнир был последним шансом отобраться на Игры-2024 во Франции. Впервые за 32 года главный старт четырехлетия пройдет без узбекистанской гимнастки. Оксана была на Играх в 1992-м, 1996-м, 2000-м, 2004-м, 2008-м, 2012-м, 2016-м, 2020-м — и это абсолютный рекорд в ее виде спорта. А вот для рекорда всех времен и народов во всех видах в принципе к восьми Олимпиадам Чусовитиной нужна была еще и девятая, и десятая...

Возможно, это была одна из ключевых причин, по которой Оксана вернулась в спорт после паузы, продлившейся, правда, всего пару месяцев. Ведь изначально она завершила спортивную карьеру еще летом 2021-го после Олимпийских игр в Токио, где не смогла пройти в финал в опорном прыжке. Однако уже весной 2022-го в интервью «СЭ» после шоу Алексея Немова в Казани рассказывала о планах на дальнейшие соревнования. «Самая большая мотивация — это мое желание. Я хочу выступать, мне это нравится. Я очень люблю гимнастику, и это дело приносит мне большое удовольствие. Я просто занимаюсь любимым делом, почему я должна останавливаться?» — рассказывала Оксана.

Гимнастка Оксана Чусовитина.
Фото Global Look Press

Найти силы выступать до Игр в Лос-Анджелесе

Лучшей возможностью отобраться на Игры в Париже для Чусовитиной был Кубок мира. Однако весной она завершила сезон только 23-й в рейтинге, так что последним шансом оставался чемпионат Азии в родном Узбекистане. Соревнования проходят в эти дни в Ташкенте, теперь уже без Оксаны. Теоретически можно представить себе сценарий, при котором Международный олимпийский комитет и Международная федерация гимнастики выдают для Чусовитиной отдельную квоту на Игры. Однако такой ход будет беспрецедентным и не в стиле команды Томаса Баха. При всем уважении к 48-летней гимнастке, обесценивать ради нее всю систему отбора и ставить ее выше всех остальных было бы неуместно. Да и не факт, что к июлю Чусовитина смогла бы набрать форму и выступить, ведь сейчас мы не знаем до конца характер повреждения.

Насколько серьезна травма, важно и в плане долгосрочного будущего. Ведь кто знает, учитывая характер Оксаны, далеко не факт, что она бы ушла из гимнастики после Парижа. После Токио пыталась сконцентрироваться на семье, но не продержалась и полгода, как заскучала по любимому виду спорта. Учитывая, как оборвался ее путь к Играм-2024, тем более нельзя исключать того, что Чусовитина задумается об Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Оксана Чусовитина. Гимнастка из СССР хочет на девятую Олимпиаду в 49 лет

Главное, чтобы позволяло здоровье, поэтому и важно понять, насколько серьезная у нее травма. Ведь в 48 даже небольшое, казалось бы, повреждение воспринимается совсем иначе, нежели чем в 18. Впрочем, сама Оксана всегда утверждала, что разговоры о вреде гимнастики как излишне травматичного вида крайне преувеличены и она чувствует себя великолепно, несмотря на столь долгую карьеру. Будем верить, что история Чусовитиной на этом не закончится, и мы еще увидим ее улыбку на помосте.

Оксана Чусовитина
2
3
Читайте также
Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
Порядка 12 детей пострадали из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре
Сафонов уже ест круассаны, Сперцян сменит звезду немецкой команды, а «Спартак» рассматривал Лунева. Главные трансферные слухи РПЛ за 25 мая
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
В Анапе подросток нырнул в море за упавшей обувью и утонул
Популярное видео
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Олимпиада для меня — уже не вершина спорта». Далалоян предрекает появление альтернативы Играм

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости