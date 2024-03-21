Аблязин оценил решение российских гимнастов не выступать на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Денис Аблязин прокомментировал решение российских гимнастов не выступать на Олимпиаде в Париже.

«Что касается невозможности выступить на Олимпиаде в Париже, то мне не столько обидно, что я лишен возможности туда отобраться, сколько непонятно, почему спорт стал заложником политики. Но, если мы туда не едем, значит, так должно быть. Ведь все, что ни делается, все к лучшему», — приводит слова Аблязина ТАСС.

Российские гимнасты отказались выступать на Олимпийских играх-2024, так как не желают проходить отбор в нейтральном статусе.