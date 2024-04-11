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Сегодня, 06:42

Мельникова: «Съемки в сериале про Олимпиаду-80 никак не помешали тренировкам»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась впечатлениями от участия в съемках сериале «Игры» об организации Олимпийских игр-1980 в Москве.

«Мне очень понравилось на съемочной площадке. Это был мой первый опыт. До этого даже понятия не имела о процессе съемок кино. Для меня это было удивительно, я открыла столько нового. И вообще процесс съемок был очень интересным, так что я под большим впечатлением. После каждого съемочного дня уходила домой заряженной.

Непросто было выполнять гимнастику, потому что выходило много дублей. В один съемочный день я около 10 часов провела на бревне, выполняя различные элементы. Не скажу, что прямо тяжело — просто я была на эмоциях, и все для меня казалось нормальным. А все остальное для меня было волнительно, но я не столкнулась с трудностями. Единственное, был непростой момент с переозвучкой после сцен. Но в итоге все получилось хорошо.

Съемки никак не помешали тренировкам. Все равно основная моя сфера деятельности — спорт, а все остальное — второстепенное. Поэтому съемки удачно подстраивались под тренировки. Ничего не помешало», — приводит Sport24 слова Мельниковой.

Источник: https://sport24.ru/gymnastics/news-637153-gimnastka-melnikova-snyavshayasya-v-seriale-igry-on-budet-uspeshnym-vse-budut-pristalno-smotret
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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