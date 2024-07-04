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Париж-2024

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Родионенко: «У Байлз есть возможность превзойти Латынину по всем медалям, она способна это сделать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что американская гимнастка Симона Байлз будет фавориткой на Олимпийских играх-2024.

«Я даже не сомневаюсь, что в Париже Байлз возьмет «золото». Она будет обладательницей трех личных золотых медалей, и в командном зачете США выиграет. Она может четыре золотые медали завоевать на Олимпийских играх. Симоне 27 лет, но она может выступать и выступать, очень крепкая. У нее мотивация превзойти Латынину по всем медалям. У Байлз есть такая возможность, она способна это сделать.

Сможет она преодолеть психологический барьер? На Олимпиаде в Токио Байлз не смогла выступить, так как не смогла получить то лекарство, которое употребляет. А что это за лекарство? До сих пор все молчат. Мы подозреваем, что это допинг. Они твердят, что с детства принимают это. Но, тем не менее, из-за этих таблеток она нормально не выступила. Говорят, что это помогает ей больше концентрироваться», — цитирует Metaratings.ru Родионенко.

Латынина — советская гимнастка, которая является девятикратной олимпийской чемпионкой. 27-летняя Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodionenko-na-oi-2024-bailz-sposobna-prevzoiti-latyninu-po-medalyam-379300/
Олимпиада
Симона Байлз
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