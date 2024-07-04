Родионенко: «У Байлз есть возможность превзойти Латынину по всем медалям, она способна это сделать»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что американская гимнастка Симона Байлз будет фавориткой на Олимпийских играх-2024.

«Я даже не сомневаюсь, что в Париже Байлз возьмет «золото». Она будет обладательницей трех личных золотых медалей, и в командном зачете США выиграет. Она может четыре золотые медали завоевать на Олимпийских играх. Симоне 27 лет, но она может выступать и выступать, очень крепкая. У нее мотивация превзойти Латынину по всем медалям. У Байлз есть такая возможность, она способна это сделать.

Сможет она преодолеть психологический барьер? На Олимпиаде в Токио Байлз не смогла выступить, так как не смогла получить то лекарство, которое употребляет. А что это за лекарство? До сих пор все молчат. Мы подозреваем, что это допинг. Они твердят, что с детства принимают это. Но, тем не менее, из-за этих таблеток она нормально не выступила. Говорят, что это помогает ей больше концентрироваться», — цитирует Metaratings.ru Родионенко.

Латынина — советская гимнастка, которая является девятикратной олимпийской чемпионкой. 27-летняя Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой.