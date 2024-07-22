Судей из России допустили до работы на олимпийском турнире по спортивной гимнастике

Член президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентина Родионенко сообщила, что россияне Дмитрий Андреев и Любовь Андрианова вошли в список судей, которые будут работать на олимпийском турнире по спортивной гимнастике в Париже.

«Судьи Андреев и Андрианова будут работать на Олимпиаде, так как входят в технические комитеты Международной федерации гимнастики (FIG)», — цитирует Родионенко ТАСС.

Она добавила, что судьи уже вылетели в Париж.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Российские гимнасты отказались от участия в Играх-2024.