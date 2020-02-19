Главная неудача России на Олимпиаде в Сочи: хоккейный четвертьфинал с финнами
09:45
Шесть лет назад, 19 февраля 2014 года, сборная России по хоккею в 1/4 финала Олимпийских игр в Сочи уступила Финляндии (1:3) и заняла итоговое 5-е место.
Илья Ковальчук открыл счет в матче, после чего соперник забросил три шайбы и одержал волевую победу.
В группе A сборная России обыграла Словению (5:2) и Словакию (1:0 Б), а также уступила США (2:3 Б). В квалификации россияне разгромили Норвегию (4:0).
Безнадежная Олимпиада. Один из главных провалов в истории российского хоккея
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