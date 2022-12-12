В Совете Федерации призвали не рушить мосты с Европой при переходе в Олимпийский союз Азии

Член Совета Федерации Вадим Деньгин, входящий в комитет по международным отношениям, отреагировал на предложение Олимпийского союза Азии принять Россию в свои ряды.

«Недавно были в командировке в азиатской стране — Таиланде. И там представители Таиланда очень приветствовали наших спортсменов на соревнованиях и любое взаимодействие в спорте и культуре. Свет не сошелся клином на тех соревнованиях, которые проходят в Америке и Европе. Их достаточное количество, может, даже более конкурентоспособные в Китае, Индонезии, Филиппинах или где-то еще. Надо выходить на новые горизонты и активно этому способствовать.

Но никогда не надо рушить мосты и сжигать, надо выстраивать грамотную политику. Не мы конфликтуем, с нами конфликтуют. Нам плюют в лицо, но это не значит, что мы должны утираться. Мы должны проявлять свою жесткую позицию и быть конструктивными. Потому что Россия всегда была добра. Мы всегда терпели всех, мы всегда тянули всех, мы всегда платили за всех долги и так далее. Будем стараться участвовать, и я уверен, что наши спортсмены покажут более крутые результаты, чем те, кто находится в Европе и Америке», — рассказал Деньгин «Газете.Ru».