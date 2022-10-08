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8 октября, 15:47

Поздняков осудил национальные федерации, бойкотирующие турниры из-за допуска россиян

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказал мнение, что национальные спортивные федерации, бойкотирующие турниры, на которые допускают россиян, нарушают базовые олимпийские принципы.

«Сейчас мы видим, что некоторые национальные федерации начинают бойкотировать присутствие в соревнованиях россиян, — приводит ТАСС слова Позднякова. — Мы такое наблюдаем давно, это не очень хорошо. С этим боролись многие поколения спортивных функционеров, сейчас эта работа практически сведена на нет. Нужно начинать снова, с тех базовых ценностей, с которых начинал [Пьер] де Кубертен, именно через спорт сделать этот мир лучше, несмотря на его несовершенство».

Глава ОКР отметил, что это задача не только Международного олимпийского комитета.

«Все международное спортивное сообщество должно к этому прийти. Хотя я уверен, что в МОК достаточно здравых людей находится, которые рассуждают в канве де Кубертена», — добавил Поздняков.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/15995861
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