«Настраивались на игру, как на последний бой». Форвард сборной России о победе над Канадой на юношеской Олимпиаде

Нападающий сборной России U16 Матвей Мичков после победы в стартовом матче юношеской Олимпиады над Канадой (6:2) отметил, что россиянам удалось задавить соперника в первом периоде. Россия выиграла первый период со счетом 4:0.

— Настраивались на игру, как на последний бой, — приводит пресс-служба ОКР слова Мичкова. — И нам удалось задавить их в первом периоде. Сделали задел в четыре шайбы и довели дело до победы. Что касается моих шайб в большинстве, то забить их помогли партнеры, которые отдавали хорошие передачи. Мне оставалось только забивать. Большинство мы долго наигрывали, многие тренировки были направлены именно на это. И сегодня удалось его реализовать.