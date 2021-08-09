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На организацию Олимпиады в Париже будет потрачено около 7,1 миллиарда евро

14:13
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На организацию Олимпиады в Париже в 2024 году планируют потратить 7,1 миллиардов евро. Эта сумма будет также использована на благоустройство старых и строительство новых объектов, сообщает BFM Business.

В 2016 году власти представили план организации Олимпиады стоимостью 6,5 миллиардов евро. Наблюдатели не исключают, что цифра может расти.

Часть затрат будет покрыта за счет частных инвестиций, из них 1,2 миллиарда евро выделит Международный олимпийский комитет (МОК).

Дополнительная информация:

https://www.bfmtv.com/economie/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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