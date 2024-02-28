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28 февраля, 14:23

Хачанов рассказал о значимости Олимпийских игр для теннисистов

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Карен Хачанов считает, что Олимпийские игры — особенный турнир. Он заявил, что у теннисистов Игры являются пятым турниром «Большого шлема».

«Но я всегда говорил, что Олимпиада для меня в приоритете. Тем более это такое соревнование, которое бывает раз в четыре года. Для нас, теннисистов, это пятый турнир «Большого шлема». Многие атлеты мечтают просто там поучаствовать, просто побывать на таком соревновании. Мне же удалось завоевать серебряную медаль, но хотелось бы золотую», — цитирует Хачанова ТАСС.

На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Хачанов в финальном матче проиграл представителю Германии Александру Звереву.

Источник: https://tass.ru/sport/20103257
Олимпиада
Карен Хачанов
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