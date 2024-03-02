Поздняков: «Орден Александра Невского — это общая награда всей нашей большой спортивной семьи»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал получение ордена Александра Невского.

«Дорогие друзья, для меня большая честь находиться в стенах Кремля и получить награду за свои скромные заслуги. Но это общая награда всей нашей большой спортивной семьи. Особенно ценно, что ее вручили во времена беспрецедентного давления на российский спорт. Уверен, посредством физической культуры и спорта наша страна будет еще более сплоченной и великой», — цитирует ТАСС Позднякова.

Указ о награждении Позднякова был подписан президентом России Владимиром Путиным в августе 2023 года.