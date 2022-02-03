Знаменитая конькобежка Ольга Фаткулина вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым понесет флаг Олимпийского комитета России на открытии Игр в Пекине.

На этой Олимпиаде пока очень мало справедливости. Спортсмены один за другим прощаются с олимпийскими мечтами, а главная победа здесь — отрицательный результат теста на ковид. Но выбор Ольги Фаткулиной как знаменосца команды ОКР — лучшее и самое справедливое решение, какое только могло быть.

Четыре года назад Олю, вместе еще с несколькими десятками наших участников Игр в Сочи, не пустили на Олимпиаду. У нее не просто забрали лучшие годы карьеры, но еще и пытались забрать медаль Сочи, дисквалифицировать, опозорить. Фаткулина отбилась в суде. Причем всерьез отвечала даже на самые абсурдные обвинения.

— Родченков (бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории. — Прим. «СЭ») говорил, мол, я на допинге, потому что у меня большие щеки, — вспоминала потом Ольга. — Я предоставила суду детскую фотографию, где видно, что так было всегда! Сколько я тогда потратила нервов — не описать...

И вот теперь Фаткулина понесет флаг сборной ОКР на открытии Игр. Это — наше спасибо Оле, которая не сдалась и спустя восемь лет (!) после Сочи снова едет на Олимпиаду. И еще — наш ответ МОК и ВАДА, которые пытались лишить эту спортсменку мечты, но не смогли.

Ольга Фаткулина на тренировке в Пекине. Фото AFP

Нести флаг на Олимпиаде — это мечта примерно из серии «иметь домик на Мальдивах»

— Мечтать пронести флаг на церемонии открытия я стала еще на Олимпиаде в Сочи, — рассказала Фаткулина. — Но что эта мечта может сбыться, особенно даже не думала. Это было примерно как иметь дом на Мальдивах, или что-то в этом духе... Ну, есть мечта и есть, где-то совсем вдали. Когда в Пекине я узнала, что меня утвердили, была так счастлива! До сих пор не могу перестать улыбаться, аж скулы болят. Мне доверили такое ответственное дело, я поведу команду за собой... С ума сойти!

— Многие ваши коллеги, наоборот, сами отказывались идти на открытие — мол, долго ехать, опасно подхватить инфекцию...

— Я бы в любом случае пошла. Я же помню открытие Олимпийских игр в Сочи, какие это были потрясающие эмоции. В такие моменты действительно чувствуешь олимпийский дух. А китайцы так стараются нам тут во всем угодить, что даже интересно — что они там такое заготовили на открытии?

— Это можно считать реваншем за Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, куда вас не пригласил Международный олимпийский комитет? А теперь вы понесете флаг своего комитета!

— Конечно! Меня же не только не пригласили в Пхенчхан. Меня отстранили, забрали медаль, обвинили в том, чего не было на самом деле! А теперь я понесу флаг... Это бальзам на душу, настоящий приз за все мои страдания. Это знак, что все можно преодолеть, что со всем справиться!

— Вы уже обсудили с хоккеистом Вадимом Шипачевым, как вдвоем нести один флаг?

— Мы пока только с подружками успели об этом поболтать. Вадим высокий, не знаю даже, как это будет... Но думаю, перед церемонией будет пара часов, как раз порепетируем. Главное сейчас — потеплей одеться, потому что пойдем по открытому воздуху!

Ольга Фаткулина. Фото Getty Images

Я одна из немногих, кто сдает тесты с легкой душой

— Вы недавно перенесли ковид. Успели восстановиться?

— Ох, ковид в этот раз меня тряханул очень серьезно. В прошлый раз болела в марте, уже в отпуске, и прошло как-то легко. А сейчас получилось в самый разгар сезона. И болезнь очень сильно ударила и по здоровью, и даже по психологии. На первой тренировке я могла в медленном темпе проехать всего один круг! А нужно было хотя бы три — пять. Мне было так плохо, я просила прощения у тренера, похоронила мечту об Олимпиаде и готовилась уже вешать коньки на гвоздь... Но постепенно, шаг за шагом, ситуация стала выправляться. С каждым стартом кондиции становились все лучше. В Пекине я бегу 13 февраля и постараюсь подойти к этому дню максимально собранной.

— Местный каток вам нравится?

— Даже очень, он мне даже по цветовому оформлению симпатичен. Волонтеры приветливые, очень мило встречают и даже контролируют, в масках мы или без.

— Ну, вам-то теперь по поводу ковида можно не волноваться.

— Да, я на тесты хожу с легкой душой. Наверное, одна из немногих здесь.