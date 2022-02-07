35-летняя представительница Страны тюльпанов, которая застала еще Светлану Журову, творит чудеса на своей пятой Олимпиаде.

Олимпийские игры-2022. Коньки

Женщины. 1 500 м

1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.53,28

2. Михо Такаги (Япония) — 0,44

3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — 1,54...

7. Елизавета Голубева (Россия) — +2,02

9. Евгения Лаленкова (Россия) — +2,46

22. Елена Сохрякова (Россия) — +6,30

В третий медальный день Олимпийских игр в Пекине разыгрывались медали среди конькобежек на дистанции 1500 метров. Мы уже отвыкли от успешных выступлений россиянок в этом виде спорта, последнее золото для нашей страны завоевала Светлана Журова в 2006 году. В Пекине все должно было измениться, мы рассчитываем как минимум на одну медаль высшего достоинства.

Главные звезды — голландки и японки

1500 метров — не наша коронная дисциплина, но и здесь мы надеялись побороться за награды. Из российской команды в бой пошли Елизавета Голубева, Елена Сохрякова и Евгения Лаленкова. В зачете Кубка мира на этой дистанции Голубева идет на четвертой строчке, но лучшим результатом сезона для нее была лишь 6-я позиция на этапе в норвежском Ставангере. А Евгения Лаленкова на 1500 метрах завоевала бронзу на прошлогоднем чемпионате мира в голландском Херенвене.

Главные звезды этой дистанции — голландки и японки. У последних стоит выделить Михо Такаги, которая взяла на этой дистанции серебро в Пхенчхане и выиграла три этапа Кубка мира в нынешнем сезоне. А у Нидерландов выступила прославленная Ирен Вюст, которая известна не только своими спортивными достижениями, но и активной поддержкой прав ЛГБТ (голландка состоит в браке с другой конькобежкой, Летицией де Йонг). Начиная с Турина 2006 года олимпийский подиум не обходится без этой спортсменки, а дважды она брала золото (в том числе в Пхенчхане). Также стоит выделить 21-летнюю норвежку Рагне Виклунд, которая год назад взяла золото на своем первом чемпионате мира.

Не могу контролировать скорость

Первой из россиянок пробежала Елена Сохрякова. Она вышла на дорожку с белорусской Екатериной Слоевой, которой она уступила и не смогла побороться даже за первую десятку сильнейших (1:59.58). Однако в 7-м забеге намного лучше пробежала Евгения Лаленкова — 1:55.74. Этот результат далек от ее личного рекорда, но здесь нужно учитывать особенности пекинского катка. После забега Евгения осталась недовольна прокатом:

«Секунды хорошие, если учитывать, что это равнинный каток. Так же у меня было в декабре в Коломне. Но я не понимаю. Мне не очень понравился мой прокат в техническом плане. Начинаешь отставать и уже не можешь поддерживать скорость. Оставшимся соперницам удобнее, что они будут кататься вместе в забегах и поддерживать друг другу скорость. Недовольна именно техническим моментом. В какой-то момент стала понимать, что не могу контролировать скорость, перестроиться невозможно», — сказала Лаленкова российским журналистам.

Немного не хватило до подиума

В заключительном забеге выступала Елизавета Голубева. Первую половину дистанции она шла по времени подиума, но удержать скорость не удалось. Итоговое время — 1:55.30.

«Под конец прихватило. Я рискнула, рванула со старта сильно. Решила в начале разогнаться и в конце дотерпеть. Немного не хватило до подиума. Обидно. Я была рада, что побегу в последней паре. Это меня заряжает. Жаль только, что дорожка была неудачная. Но ничего страшного, настраиваемся к дальнейшим заездам», — заявила Голубева.

Если в мужском конькобежном спорте 6 февраля на дистанции 5000 метров задокументировали конец эпохи Свена Крамера, то эпоха Ирен Вюст в женских коньках продолжается. 35-летняя чемпионка в 12-м забеге установила новый олимпийский рекорд — 1:53.28. Голландка не позволила приблизиться к себе молодым конкуренткам, стала шестикратной олимпийской чемпионкой и по этому показателю сравнялась с великой советской конькобежкой Лидией Скобликовой. Но у Уральской Молнии не было олимпийских наград другого достоинства, а у Вюст их теперь, с учетом золотых, в общей сложности 12. Лучшей из россиянок стала Елизавета Голубева (7-е место), чуть ниже расположилась Евгения Лаленкова (9-я), Елена Сохрякова — 22-я.