Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на бронзовую медаль Татьяны Ивановой в одиночных женских санях на Олимпиаде-2022.

«У нашей страны на олимпийских играх сегодня бронзовый день. Медаль — это всегда приятно, вне зависимости, какого она цвета. Я безумно рада за Татьяну, поздравляю ее с достижением невероятного успеха. Как бы не было обидно саночникам и бобслеистам, но смотреть их спорт по телевизору куда приятнее. Я пыталась смотреть вживую, но не была впечатлена. Они в секунду проносятся, ты даже не успеваешь понять, что вообще происходит. Победы в подобных видах спорта доказывают один факт: в нашей стране развиты не только фигурное катание и хоккей из зимних видах спорта. Россия — спортивная страна, и мы сильны во многих дисциплинах. А не как голландцы, например, которые делают акцент исключительно на двух видах спорта: шорт-трек и коньки. Нужно уметь побеждать во всех видах спорта, что и демонстрирует всему миру наша страна!» — сказала Журова «СЭ».

Это первая медаль в истории России в одиночных женских санях на Олимпиаде.

Советские саночницы завоевали две медали: на Олимпийских играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде Вера Зозуля стала первой, а Ингрида Амантова — третьей.