Олимпиада
Пекин-2022
Санный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Санный спорт

Сегодня, 18:00

Журова — о бронзе в санном спорте: «В нашей стране развиты не только фигурное катание и хоккей!»

Журова назвала бронзу саночницы Ивановой на Олимпиаде достижением невероятного успеха
Антон Иванов

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на бронзовую медаль Татьяны Ивановой в одиночных женских санях на Олимпиаде-2022.

«У нашей страны на олимпийских играх сегодня бронзовый день. Медаль — это всегда приятно, вне зависимости, какого она цвета. Я безумно рада за Татьяну, поздравляю ее с достижением невероятного успеха. Как бы не было обидно саночникам и бобслеистам, но смотреть их спорт по телевизору куда приятнее. Я пыталась смотреть вживую, но не была впечатлена. Они в секунду проносятся, ты даже не успеваешь понять, что вообще происходит. Победы в подобных видах спорта доказывают один факт: в нашей стране развиты не только фигурное катание и хоккей из зимних видах спорта. Россия — спортивная страна, и мы сильны во многих дисциплинах. А не как голландцы, например, которые делают акцент исключительно на двух видах спорта: шорт-трек и коньки. Нужно уметь побеждать во всех видах спорта, что и демонстрирует всему миру наша страна!» — сказала Журова «СЭ».

Это первая медаль в истории России в одиночных женских санях на Олимпиаде.

Советские саночницы завоевали две медали: на Олимпийских играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде Вера Зозуля стала первой, а Ингрида Амантова — третьей.

Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Светлана Журова
Татьяна Иванова
2
0
Читайте также
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу хоккейного турнира Олимпиады среди женщин
Россия заняла четвертое место в группе. Итоговые турнирные таблицы хоккейного турнира Олимпиады среди женщин
«В последний месяц меня тошнило от лыж». Кажется, карьера Устюгова близится к закату
Демченко прокомментировал бронзовую медаль Ивановой в санях на Олимпиаде-2022
МОК назвал причину переноса церемонии награждения по итогам командных соревнований фигуристов
Женская сборная России с разгромным счетом проигрывает команде Финляндии после второго периода на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, санный спорт, женщины: результаты соревнований

Демченко прокомментировал бронзовую медаль Ивановой в санях на Олимпиаде-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости