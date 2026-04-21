Некрасов: «С сегодняшним составом «Спартак» был бы готов конкурировать на международном уровне»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил готовность команды к возвращению на международную арену.

«Я знаю, что господин Чеферин (президент УЕФА Александер Чеферин. — Прим. «СЭ») очень много пытается в этом плане сделать. Поэтому ждем, готовимся. Я думаю, с сегодняшним составом мы тоже готовы были бы конкурировать. Наши инвестиции в академию тоже однозначно в этом плане нам помогут. Я думаю, что к моменту, когда «Спартак» сможет опять участвовать и блистать в еврокубках, мы увидим хороший сплав между сильными российскими игроками во всех линиях с необходимым количеством вкраплений легионеров», — приводят «Вести» слова Некрасова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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