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20 января, 12:35

Мозалев или Коляда отобрали место Семененко в Пекине. Развязка олимпийской интриги

Федерация назвала состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Андрей Мозалев (слева), Михаил Коляда (в центре), а также Макар Игнатов и Дмитрий Алиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стал известен окончательный состав сборной России по фигурному катанию на Играх-2022.

В этот раз с составом на Олимпиаду обошлось без громких скандалов. После чемпионата Европы вопрос стоял только лишь по мужскому составу. Во всех остальных видах — без вопросов.

Итоговый состав российской команды по фигурному катанию

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда.

Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.

Из регламента:

«Состав формируется главным образом в соответствии с местами, занятыми на основном отборочном соревновании — чемпионате России. На чемпионате России необходимо занять в каждой дисциплине 1-2-е места при наличии максимальной заявочной квоты (3-х спортсменов/пар) в каждом виде программы.

Третьи номера, а также запасные включаются в состав по рекомендации тренерского совета с учетом стабильности результатов, показанных на этапах и финале «Гран-при», надежности исполнения элементов высшей сложности, соответствия технической оснащенности программ модельным требованиям, а также хореографической и психологической подготовленности.

Окончательный состав может корректироваться с учетом результатов выступления спортсменов на чемпионате Европы и выполнения ими установленных индивидуальных заданий".

Делаем окончательные выводы, исходя из документа.

Женщины: Валиева, Щербакова, Трусова

Этот состав прогнозировался сразу после чемпионата России. Вопрос мог возникнуть лишь в случае жесткого провала одной из фигуристок на первенстве континента в Таллине. И тогда могли пойти обсуждения о замене одной из учениц Этери Тутберидзе на первую запасную — Елизавету Туктамышеву.

Этого не случилось. Все три россиянки уехали из Таллина с медалями, поэтому никаких вопросов по женскому составу сборной быть не может. На данный момент эти три фигуристки — самые сильные в стране. И именно они и поедут в Пекин за олимпийскими медалями. Единственное (если это можно так назвать) изменение — Анна Щербакова идет в заявке вторым номером, подвинув Александру Трусову. Здесь тоже все логично: Саша уступила серебро трехкратной чемпионке России в Таллине.

Падение Анны Щербаковой на&nbsp;чемпионате Европы по&nbsp;фигурному катанию. Эту сборную спасет только Туктамышева. Достойна ли ехать в Пекин Щербакова и есть ли место для Коляды?

Остается только выразить надежду, что все трое благополучно доберутся до Пекина. А там останется лишь определиться, нужна ли Камиле Валиевой замена в командном турнире. По регламенту замены всего две. Но вопрос, стоит ли к ней прибегать, можно поставить по каждой дисциплине. И если говорить о возможной замене в женском одиночном — тут тоже не все так однозначно: кто именно должен заменить Валиеву, амбициозная Саша Трусова или боевая Анна Щербакова? Станет известно ближе к делу.

Пары: Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский

В этой дисциплине также обошлось без сюрпризов. Все три пары — призеры чемпионата России. На европейском первенстве также выступили достойнейшим образом, не вызвав к себе никаких вопросов и завоевав весь пьедестал.

Одно из изменений — Бойкова и Козловский идут в заявке третьим номером, после Тарасовой и Морозова. Пара Тамары Москвиной стала третьей в Таллине — и эти передвижения логичны. Вопросами, справедливо ли они стали третьими на первенстве Европы, сейчас не задаемся. Речь только об имеющихся результатах.

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Исходя из этого, замечаний к составу в парном катании нет совсем. Все три пары подтвердили свой статус и право поехать на Игры. Вопрос остается лишь о необходимости замены в командном турнире. Или все-таки стоит доверить обе программы Мишиной/Галлямову как самой стабильной паре сезона.

Ведь у Тарасовой/Морозова в текущем сезоне не было одного чистого старта — всегда были какие-то проблемы в одной из программ (или сразу в обеих). Бойкову и Козловского тоже нельзя назвать стабильными. Но все же чистые выступления они выдавали в трех из четырех последних прокатов. Но в то же время обе пары заслуживают командного турнира. Здесь федерации предстоит очень тяжелый выбор.

Танцы: Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин, Дэвис/Смолкин

В принципе, и в этой дисциплине вопросов никаких нет. На Европу поехали чемпионы и вице-чемпионы страны, к ним присоединились Вика с Никитой как первая пара страны, несмотря на пропуск отборочных стартов в Санкт-Петербурге. В Таллине Синицина и Кацалапов защитили свой титул чемпионов Европы, Степанова и Букин сильно прибавили в баллах и стали серебряными призерами. Дэвис и Смолкин как дебютанты большого международного турнира финишировали седьмыми, и для дебюта этот результат — более чем.

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Исходя из всех этих спортивных принципов, состав сформирован, придраться не чему. И, по аналогии с предыдущими дисциплинами, вопрос лишь к командному турниру. Правда, здесь он стоит чуть острее, чем в остальных случаях. Все дело в здоровье Никиты Кацалапова — его проблемы со спиной не позволили ему выступить в произвольной программе на чемпионате России. В Таллине пара откатала обе программы, сам Никита сказал, что со спиной все хорошо. Но сможет ли дуэт выдать четыре проката на Олимпиаде? Или все-таки стоит поберечь здоровье спортсмена и дать шанс Степановой/Букину? Вопрос, который нужно обязательно обсудить с врачами и тренером пары.

Мужчины: Кондратюк, Мозалев, Коляда

Единственная дисциплина, в которой реально была кадровая интрига. Сначала в состав на европейское первенство попал Евгений Семененко (четвертое место на чемпионате Россси). Но мы помним регламент и пункт о третьем номере:

«Третьи номера, а также запасные включаются в состав по рекомендации тренерского совета с учетом стабильности результатов, показанных на этапах и финале «Гран-при», надежности исполнения элементов высшей сложности, соответствия технической оснащенности программ модельным требованиям, а также хореографической и психологической подготовленности».

Исходя из этого, все было на усмотрение федерации. С чемпионата Европы с медалью приехал только Марк Кондратюк. И он единственный, как действующий чемпион России и теперь уже Европы, сразу же гарантировал себе путевку в Пекин.

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А вот Женя Семененко и Андрей Мозалев в призы в Таллине, увы, не попали, хоть и блеснули в короткой программе. Но по спортивному принципу Мозалев показал, что достоин попасть в сборную: и на чемпионате России, и Европы он был выше Семененко. Разница в баллах минимальная, набор прыжкового контента примерно на одном уровне (на старшие четверные оба не заходили на последних стартах). И по спортивному принципу, с учетом результатов последних стартов, в состав вторым номером попал все-таки Мозалев.

Михаил Коляда — второе место чемпионата России — в Таллин не ездил из-за травмы. В заявке он числится третьим номером — а значит, по решению совета выбрали именно его. Представить, что его могут отцепить от состава, было бы крайне сложно. И все-таки претендентами на роль запасных были в первую очередь Семененко с Мозалевым. Но вполне вероятно, что Алексею Мишину могли предложить сделать выбор между двумя своими учениками — Женей и Мишей. И тут он очевиден — в пользу Коляды, участника Олимпиады в Пхенчхане.

Вопрос по командному турниру здесь также можно задать, как и в других дисциплинах. Сможет ли Марк выдать еще четыре таких же проката, как на «России» и «Европе»? И кем именно его менять в случае необходимости? Тут очень много подводных камней, начиная с тяжелых воспоминаний от падений Коляды в команднике на ОИ-2018. Нынешние ставки предстоит сделать федерации. А пока пожелаем всем нашим спортсменам сил и здоровья. И с нетерпением ждем начала Олимпиады.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Андрей Мозалев
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Камила Валиева
Михаил Коляда
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