«Вегас» отыгрался с 0:2 и победил «Каролину» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли, Барбашев забил гол

«Вегас» выиграл у «Каролины» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли-2026 — 5:4. Игра прошла в Роли на арене «Леново Центр».

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой. У 30-летнего россиянина теперь 13 (6+7) очков в 17 играх этого плей-офф.

Также у «рыцарей» отличились Ши Теодор, Томаш Гертл, Вильям Карлссон и Бретт Хауден. У «Харрикейнз» дубль оформил Николай Элерс и по одной шайбе забросили Джордан Стаал и Шейн Гостисбеер.

Второй матч в серии вновь пройдет на льду «Леново Центра» в пятницу, 5 июня. Начало игры — 03:00 по московскому времени.