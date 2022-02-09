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Допинг

Сегодня, 12:10

В российском фигурном катании нет допинга? Это не совсем так

Допинговый скандал с российскими фигуристами на Олимпиаде стал не первым в истории
Олег Шамонаев
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Анастасия Плетнева
Екатерина Боброва, Елена Бережная, Александра Степанова.
Марина Климова и Сергей Пономаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Елена Бережная и Антон Сихарулидзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Ларионов и Вера Базарова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ксения Столбова и Федор Климов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
Фото Ксения Нуртдинова
Мария Сотскова.
Фото Ксения Нуртдинова, AFP
Анастасия Шаботова.
Фото Global Look Press
Анастасия Шакун и Даниил Рагимов.
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Валерия Старыгина и Иван Волобуев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Сообщение о якобы подозрительном тесте фигуриста сборной России накануне Олимпиады вызвали шок и недоумение.

Британский портал Inside The Games шокировал российских болельщиков, заявив, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине стали проблемы с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России. Возможно, инцидент имел место еще до начала Игр, но в случае дисквалификации он может повлиять и на распределение мест в команднике, который россияне выиграли с огромным преимуществом. В данный момент ни имя обвиняемого, ни какие-либо подробности неизвестны. МОК, Международный союз конькобежцев и Федерация фигурного катания на коньках России в комментариях отказывают, ссылаясь на конфиденциальность вопроса.

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Тем временем болельщики недоумевают: зачем вообще допинг в фигурном катании? И рассуждают о том, что этот вид спорта в нашей стране всегда был чист от запрещенки. Однако это, увы, не так. Инцидентов с дисквалификациями наших фигуристов, а также с различными допинговыми обвинениями в их адрес в последние годы хватало. Быть может, это было не так громко, как, например, в легкой атлетике или биатлоне. Но разные нехорошие ситуации возникают регулярно. От глупых — когда иностранные инсайдеры пишут, что в России при помощи фармакологии искусственно тормозят развитие организма фигуристок. До реальных дисквалификаций и конкретных обвинений. «СЭ» вспомнил самые громкие из таких скандалов.

Марина Климова и Сергей Пономаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Марина Климова и Сергей Пономаренко.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Марина Климова

Марина Климова/Сергей Пономаренко входили в олимпийский цикл 1989/92 явными фаворитами. Фигуристы выиграли чемпионаты мира и Европы, но за год до Игр оказалось, что проба А Климовой показала абнормальное соотношение между двумя гормонами — тестостерона и эпитестостерона. Это указывало на использование искусственного тестостерона. Но тогда в ISU усомнились в результате проверки (Софийская лаборатория, где проводили исследование, даже не была аккредитована МОК) и передали пробу В в Кельн. И оказалось, что ничего подозрительного там нет.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Елена Бережная и Антон Сихарулидзе.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Елена Бережная

Олимпийская чемпионка в паре с Антоном Сихарулидзе оказалась в центре сразу двух скандалов. История с вручением сразу двух золотых медалей на Играх известна всем — в 2002 году второй комплект выдали канадцам Жами Сале/Давиду Пеллетье. А двумя годами ранее перед чемпионатом мира-2000 стало известно, что в пробе Бережной найдено запрещенное вещество. Сама фигуристка объяснила это неосмотрительным приемом лекарств, так что турнир пришлось пропустить. Дисквалификация, правда, была недолгой — всего три месяца.

Юрий Ларионов и Вера Базарова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Юрий Ларионов и Вера Базарова.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Юрий Ларионов

В 2008 году за фуросемид дисквалифицировали парника Юрия Ларионова, который выступал вместе с Верой Базаровой. В Федерации фигурного катания на коньках России сообщали, что фигурист использовал препарат напрямую для сгона веса, а не для маскировки анаболиков и стероидов. Ларионов пропустил два года из-за положительной допинг-пробы, но партнерша дождалась его и не стала искать кого-то еще. После этого Вера и Юрий завоевали несколько медалей чемпионатов Европы и поучаствовали в двух Олимпиадах.

Ксения Столбова и Федор Климов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ксения Столбова и Федор Климов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ксения Столбова

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях, серебряный призер в соревнованиях пар, выступавшая в паре с Федором Климовым, не была приглашена МОК на Олимпиаду в Пхенчхане. Официальные причины не разглашались, но, по неофициальным данным, в МОК были недовольны недостаточным количеством допинг-тестов, которые сдала Ксения. Вскоре после этой истории пара распалась. Столбова еще пыталась кататься с Андреем Новоселовым, но в итоге завершила карьеру.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Фото Ксения Нуртдинова
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
Ксения Нуртдинова

Екатерина Боброва

В 2016 году в употреблении допинга заподозрили олимпийскую чемпионку Сочи Екатерину Боброву, которой пришлось пропустить чемпионат мира в Бостоне. У спортсменки, выступавшей в паре с Дмитрием Соловьевым, обнаружили мельдоний, который тогда только стал запрещенным препаратом. Боброва сказала, что действительно употребляла это вещество, но прекратила, когда его запретили использовать. В ISU сначала наложили временную дисквалификацию на спортсменку, но потом сняли ее, и дуэт смог продолжить готовиться к новому сезону.

Дарья Беклемищева

Фигуристка до сезона 2010/11 была одиночницей и каталась в Санкт-Петербурге у Валентины Чеботаревой, а после этого перешла в парный разряд. Последним ее партнером в России стал Максим Бобров, с которым Дарья заняла четвертое место в финале юниорского «Гран-при». С 2016 года Беклемищева перешла в сборную Венгрии и начала выступать с Марком Мадьяром. Вместе они приняли участие в чемпионате мира, но примерно в это же время фигуристку дисквалифицировали за допинг. Дарья завершила карьеру, а не так давно вышла замуж за российского одиночника Михаила Коляду.

Мария Сотскова. Фото Ксения Нуртдинова, AFP
Мария Сотскова.
Ксения Нуртдинова, Фото AFP

Мария Сотскова

Эта одиночница долгое время была твердым третьим номером российской сборной — помогла сохранить три путевки в женском одиночном катании на чемпионате мира в Милане, съездила на Олимпийские игры в Пхенчхане и даже завоевала серебро в финале «Гран-при» — 2017. Через пару лет после Олимпиады фигуристка объявила о завершении карьеры, но официального заявления в Федерацию фигурного катания России не отнесла. Поэтому в марте 2020 года в ней пришли допинг-офицеры, чтобы взять тест. В пробе был обнаружен запрещенный препарат — фуросемид. По словам Сотсковой, лекарство ей выписала одна из московских клиник, но оказалось, что у учреждения нет соответствующей лицензии. Марию отстранили от любой деятельности, связанной со спортом, на десять лет.

Анастасия Шаботова. Фото Global Look Press
Анастасия Шаботова.
Фото Global Look Press

Анастасия Шаботова

В 2019 году 13-летняя на тот момент одиночница в соцсетях неожиданно заявила, что в школе «Хрустальный» Этери Тутберидзе «пьют правильный допинг». Был большой скандал, представители фигуристки заявили, что ее неправильно поняли. Ну а вскоре Шаботова перешла в сборную Украины. Сейчас она является участницей Олимпиады в Пекине.

Александра Кошевая

В 2019-м два года дисквалификации получила фигуристка Александра Кошевая, участвовавшая в зимней Универсиаде. На турнире девушка в паре с Дмитрием Бушлановым заняла третье место. В ее пробе был обнаружен торасемид. Препарат спортсменка принимала сама, не проконсультировавшись со спортивным врачом. По ее словам, Кошевая не знала, что это является запрещенным веществом.

Анастасия Шакун и Даниил Рагимов.
Анастасия Шакун и Даниил Рагимов.

Анастасия Шакун

17-летняя фигуристка была дисквалифицирована в 2019 году из-за положительной допинг-пробы на фуросемид. Этот препарат девушка использовала для лечения отека глаза по рекомендации врача из аптеки. Но Анастасия не подумала, что лекарство находится в запрещенном списке ВАДА, и была вынуждена пропустить целый год. Хотя на высоком уровне Шакун никогда не выступала — в паре с Даниилом Рагимовым она занимала несколько призовых мест на Кубках России в танцах.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Степанова и Иван Букин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Александра Степанова

В 2020 году ряд зарубежных СМИ сообщил, что призер чемпионатов Европы Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, нарушила антидопинговые правила и обязана вернуть все медали начиная с 2018 года. Оказалось, что издания перепутали фигуристку с ее тезкой и однофамилицей из легкой атлетики, которая как раз-таки и нарушила правила. В ISU же регулярно проверяли допинг-пробы российских фигуристов, включая Степанову, так что никаких претензий к нашей спортсменке в итоге не было.

Валерия Старыгина и Иван Волобуев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Валерия Старыгина и Иван Волобуев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Валерия Старыгина

В начале нынешнего года 26-летняя спортсменка, выступавшая в танцах на льду, получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Партнером Старыгиной был Иван Волобуев — активный период их выступлений пришелся на 20112012 годы. Согласно неофициальной информации, имя Валерии фигурировало в базе данных Московской антидопинговой лаборатории и спортсменка наказана за тесты, сданные много лет назад.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Степанова
Елена Бережная
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