В российском фигурном катании нет допинга? Это не совсем так

Сообщение о якобы подозрительном тесте фигуриста сборной России накануне Олимпиады вызвали шок и недоумение.

Британский портал Inside The Games шокировал российских болельщиков, заявив, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине стали проблемы с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России. Возможно, инцидент имел место еще до начала Игр, но в случае дисквалификации он может повлиять и на распределение мест в команднике, который россияне выиграли с огромным преимуществом. В данный момент ни имя обвиняемого, ни какие-либо подробности неизвестны. МОК, Международный союз конькобежцев и Федерация фигурного катания на коньках России в комментариях отказывают, ссылаясь на конфиденциальность вопроса.

Тем временем болельщики недоумевают: зачем вообще допинг в фигурном катании? И рассуждают о том, что этот вид спорта в нашей стране всегда был чист от запрещенки. Однако это, увы, не так. Инцидентов с дисквалификациями наших фигуристов, а также с различными допинговыми обвинениями в их адрес в последние годы хватало. Быть может, это было не так громко, как, например, в легкой атлетике или биатлоне. Но разные нехорошие ситуации возникают регулярно. От глупых — когда иностранные инсайдеры пишут, что в России при помощи фармакологии искусственно тормозят развитие организма фигуристок. До реальных дисквалификаций и конкретных обвинений. «СЭ» вспомнил самые громкие из таких скандалов.

Марина Климова и Сергей Пономаренко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Марина Климова

Марина Климова/Сергей Пономаренко входили в олимпийский цикл 1989/92 явными фаворитами. Фигуристы выиграли чемпионаты мира и Европы, но за год до Игр оказалось, что проба А Климовой показала абнормальное соотношение между двумя гормонами — тестостерона и эпитестостерона. Это указывало на использование искусственного тестостерона. Но тогда в ISU усомнились в результате проверки (Софийская лаборатория, где проводили исследование, даже не была аккредитована МОК) и передали пробу В в Кельн. И оказалось, что ничего подозрительного там нет.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Елена Бережная

Олимпийская чемпионка в паре с Антоном Сихарулидзе оказалась в центре сразу двух скандалов. История с вручением сразу двух золотых медалей на Играх известна всем — в 2002 году второй комплект выдали канадцам Жами Сале/Давиду Пеллетье. А двумя годами ранее перед чемпионатом мира-2000 стало известно, что в пробе Бережной найдено запрещенное вещество. Сама фигуристка объяснила это неосмотрительным приемом лекарств, так что турнир пришлось пропустить. Дисквалификация, правда, была недолгой — всего три месяца.

Юрий Ларионов и Вера Базарова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Юрий Ларионов

В 2008 году за фуросемид дисквалифицировали парника Юрия Ларионова, который выступал вместе с Верой Базаровой. В Федерации фигурного катания на коньках России сообщали, что фигурист использовал препарат напрямую для сгона веса, а не для маскировки анаболиков и стероидов. Ларионов пропустил два года из-за положительной допинг-пробы, но партнерша дождалась его и не стала искать кого-то еще. После этого Вера и Юрий завоевали несколько медалей чемпионатов Европы и поучаствовали в двух Олимпиадах.

Ксения Столбова и Федор Климов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ксения Столбова

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях, серебряный призер в соревнованиях пар, выступавшая в паре с Федором Климовым, не была приглашена МОК на Олимпиаду в Пхенчхане. Официальные причины не разглашались, но, по неофициальным данным, в МОК были недовольны недостаточным количеством допинг-тестов, которые сдала Ксения. Вскоре после этой истории пара распалась. Столбова еще пыталась кататься с Андреем Новоселовым, но в итоге завершила карьеру.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Ксения Нуртдинова

Екатерина Боброва

В 2016 году в употреблении допинга заподозрили олимпийскую чемпионку Сочи Екатерину Боброву, которой пришлось пропустить чемпионат мира в Бостоне. У спортсменки, выступавшей в паре с Дмитрием Соловьевым, обнаружили мельдоний, который тогда только стал запрещенным препаратом. Боброва сказала, что действительно употребляла это вещество, но прекратила, когда его запретили использовать. В ISU сначала наложили временную дисквалификацию на спортсменку, но потом сняли ее, и дуэт смог продолжить готовиться к новому сезону.

Дарья Беклемищева

Фигуристка до сезона 2010/11 была одиночницей и каталась в Санкт-Петербурге у Валентины Чеботаревой, а после этого перешла в парный разряд. Последним ее партнером в России стал Максим Бобров, с которым Дарья заняла четвертое место в финале юниорского «Гран-при». С 2016 года Беклемищева перешла в сборную Венгрии и начала выступать с Марком Мадьяром. Вместе они приняли участие в чемпионате мира, но примерно в это же время фигуристку дисквалифицировали за допинг. Дарья завершила карьеру, а не так давно вышла замуж за российского одиночника Михаила Коляду.

Мария Сотскова. Ксения Нуртдинова, Фото AFP

Мария Сотскова

Эта одиночница долгое время была твердым третьим номером российской сборной — помогла сохранить три путевки в женском одиночном катании на чемпионате мира в Милане, съездила на Олимпийские игры в Пхенчхане и даже завоевала серебро в финале «Гран-при» — 2017. Через пару лет после Олимпиады фигуристка объявила о завершении карьеры, но официального заявления в Федерацию фигурного катания России не отнесла. Поэтому в марте 2020 года в ней пришли допинг-офицеры, чтобы взять тест. В пробе был обнаружен запрещенный препарат — фуросемид. По словам Сотсковой, лекарство ей выписала одна из московских клиник, но оказалось, что у учреждения нет соответствующей лицензии. Марию отстранили от любой деятельности, связанной со спортом, на десять лет.

Анастасия Шаботова. Фото Global Look Press

Анастасия Шаботова

В 2019 году 13-летняя на тот момент одиночница в соцсетях неожиданно заявила, что в школе «Хрустальный» Этери Тутберидзе «пьют правильный допинг». Был большой скандал, представители фигуристки заявили, что ее неправильно поняли. Ну а вскоре Шаботова перешла в сборную Украины. Сейчас она является участницей Олимпиады в Пекине.

Александра Кошевая

В 2019-м два года дисквалификации получила фигуристка Александра Кошевая, участвовавшая в зимней Универсиаде. На турнире девушка в паре с Дмитрием Бушлановым заняла третье место. В ее пробе был обнаружен торасемид. Препарат спортсменка принимала сама, не проконсультировавшись со спортивным врачом. По ее словам, Кошевая не знала, что это является запрещенным веществом.

Анастасия Шакун и Даниил Рагимов.

Анастасия Шакун

17-летняя фигуристка была дисквалифицирована в 2019 году из-за положительной допинг-пробы на фуросемид. Этот препарат девушка использовала для лечения отека глаза по рекомендации врача из аптеки. Но Анастасия не подумала, что лекарство находится в запрещенном списке ВАДА, и была вынуждена пропустить целый год. Хотя на высоком уровне Шакун никогда не выступала — в паре с Даниилом Рагимовым она занимала несколько призовых мест на Кубках России в танцах.

Александра Степанова и Иван Букин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Александра Степанова

В 2020 году ряд зарубежных СМИ сообщил, что призер чемпионатов Европы Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, нарушила антидопинговые правила и обязана вернуть все медали начиная с 2018 года. Оказалось, что издания перепутали фигуристку с ее тезкой и однофамилицей из легкой атлетики, которая как раз-таки и нарушила правила. В ISU же регулярно проверяли допинг-пробы российских фигуристов, включая Степанову, так что никаких претензий к нашей спортсменке в итоге не было.

Валерия Старыгина и Иван Волобуев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Валерия Старыгина

В начале нынешнего года 26-летняя спортсменка, выступавшая в танцах на льду, получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Партнером Старыгиной был Иван Волобуев — активный период их выступлений пришелся на 2011—2012 годы. Согласно неофициальной информации, имя Валерии фигурировало в базе данных Московской антидопинговой лаборатории и спортсменка наказана за тесты, сданные много лет назад.