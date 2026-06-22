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Сегодня, 19:36

Сборная России завоевала золото на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду

Сергей Филин

Сборная России завоевала золотые медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по прыжкам в воду среди юниоров.

Турнир проходит с 22 по 28 июня в Будапеште (Венгрия). Отечственные спортсмены выступают на соревновании с национальной символикой.

Сборной России удалось показать лучший результат — 376,95 балла. Национальную команду представляли Надежда Трифонова, Илья Надеев, Александра Кедрина и Мирослав Киселев.

Серебряные медали завоевала сборная Италии (350,15), а бронзу — сборная Украины (327,20).

Всего на чемпионате Европы будет разыграно 16 комплектов наград.

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прыжки в воду
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