Сборная России завоевала золото на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду

Сборная России завоевала золотые медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по прыжкам в воду среди юниоров.

Турнир проходит с 22 по 28 июня в Будапеште (Венгрия). Отечственные спортсмены выступают на соревновании с национальной символикой.

Сборной России удалось показать лучший результат — 376,95 балла. Национальную команду представляли Надежда Трифонова, Илья Надеев, Александра Кедрина и Мирослав Киселев.

Серебряные медали завоевала сборная Италии (350,15), а бронзу — сборная Украины (327,20).

Всего на чемпионате Европы будет разыграно 16 комплектов наград.