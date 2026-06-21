Норвежец Нортуг назвал Большунова невероятным лыжником, который нужен мировому спорту

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг высказался о возможном возвращении трехкратного победителя Игр россиянина Александра Большунова на международные турниры.

Спортсмены из РФ были отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году.

В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение российских лыжников и обязал FIS допустить их к турнирам. Отечественные спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Большунов по-прежнему невероятный лыжник. Это тот человек, который нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Все видели, что было в прошлом сезоне. Я не сомневаюсь, что он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться с иностранцами», — приводит слова Нортуга Sport24.

Большунов завоевал три золотые медали на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Также россиянин является чемпионом мира в скиатлоне (2021) и двукратным обладателем Кубка мира.