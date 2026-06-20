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Арбузов объяснил, что помешало ему побороться за золото на турнире Большого шлема

Сергей Филин

Бронзовый призер турнира Большого шлема в Улан-Баторе Тимур Арбузов рассказал, из-за чего не смог побороться за золото.

22-летний дзюдоист завоевал бронзовую награду в весовой категории до 81 кг. В схватке за бронзу россиянин победил канадца Франсуа Готье-Драпо.

«Рассчитывал, наверное, как и все участники здесь, на золото — побороться за него по-настоящему. Не доработал сегодня. Сборы для меня прошли средне — сначала очень тяжело дышалось, со сном были проблемы. Не знаю почему, но никак не мог акклиматизироваться», — приводит слова Арбузова ТАСС.

Турнир в Улан-Баторе завершится 21 июня. Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.

Источник: ТАСС
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Тимур Арбузов
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