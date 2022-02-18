Камилу Валиеву встретили в аэропорту криками поддержки и аплодисментами

Российская фигуристка Камила Валиева не стала общаться с журналистами после возвращения с Олимпиады в Пекине.

Сегодня, 18 февраля, 15-летняя спортсменка вернулась в Москву после участия в Играх. Самолет с фигуристкой приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, Валиеву сопровождал тренер Сергей Дудаков.

Валиеву встретили криками поддержки и аплодисментами.

На Олимпиаде в Пекине Валиева стала победителем в командном турнире, в котором также принимал участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Вчера, 17 февраля, Валиева заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка, Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.