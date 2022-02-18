Тарасова и Морозов о повторении истории с Олимпиадой-2018: «Мы не думаем об аналогиях»

Тарасова и Морозов не думают об аналогии их выступления на Олимпиаде-2022 с прокатом в 2018 году

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов ответили на вопрос о повторении истории с Олимпиадой-2018.

Тарасова: Мы не думаем об аналогиях с теми Олимпийскими играми. Здесь нет Савченко и Массо. Это хорошие новости для кого-то. После четырех лет все изменились, ментально, физически. Все по-другому.

Морозов: Не скажу, что у нас были какие-то хронические ошибки. Были не самые удачные старты, были хорошие. Все работают над своими программами. Мы настраивались на эти Игры и сегодня показали результат своей работы.

На Олимпиаде-2018 в соревнованиях среди пар Тарасова и Морозов в короткой программе заняли второе место, набрав 81,68 балла. От лидеров, китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цун, их разделяло 0,71 балла. В произвольной программе пара получила 143,25 балла, и в итоге заняли четвертое место (224,93).

В пятницу, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине пары представили короткие программы. Тарасова с Морозовым набрали 84,25 балла и занимают второе место. Лидирует после проката снова китайская пара Вэньцзин и Цун (84,41).

Произвольные программы пары представят 19 февраля.