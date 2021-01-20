Трамп обратился с прощальной речью к американцам

Президент США Дональд Трамп выступил с прощальной речью. Сегодня он покидает пост. В Вашингтоне пройдет инаугурация нового президента Джо Байдена.

«На этой неделе у нас будет инаугурация новой администрации, — сказал действующий глава государства. — Молюсь за то, чтобы она достигла успеха и сохранила Америку процветающей и безопасной».

По словам Трампа, он желает удачи новой администрации. При этом он ни разу за всю речь не назвал имя нового президента. Также он заявил, что движение, которые было начато при нем, только начинается.

Президент перечислил свои достижения на посту. Среди них он назвал быстрое создание вакцины от коронавируса, восстановление лидерства США за рубежом и мощи внутри страны, снижение налогов и безработицы, экономическую поддержку граждан в условиях пандемии. По его мнению, США построили величайшую экономику в мировой истории.

Трамп отметил, что при нем удалось мобилизовать ресурсы для противостояния Китаю. Он попросил новую администрацию не потерять уважение в мире, достигнутое при нем. Президент сказал, что успехом он считает договоры по торговле со странами Латинской Америки и, в частности, с Мексикой. Президент подчеркнул, что Америка при нем не начала новых войн, и он гордится этим.

Трамп покидает пост после одного президентского срока. Инаугурация Байдена состоится сегодня, 20 января.