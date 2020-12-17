Путин ответил на вопрос о скандальном видео Дзюбы

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, как относится к публикации в интернете скандального видео личного характера с участием нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Его задала комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская.

— Он пусть сам разбирается со своими связями и личными делами, но влезать в личную жизнь — недостойно нормального общества, — сказал Путин. — Ясно, что это всегда будет для публичных людей, это было неизбежно. Для него и людей, которые ведут публичный образ жизни, это хороший урок. Имейте это в виду. Это первое. Второе — имейте в виду, что есть общие правила, и лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности — конечно, нет.

Также глава государства спросил:

— А вы смотрели это видео?

— Думаю, в той или иной мере вся страна смотрела, — ответила Богословская. — Я не до конца смотрела, но...

— Я вот не смотрел.

Напомним, в ноябре в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вывел форварда из состава национальной команды на ноябрьские матчи. Кроме того, футболист лишился капитанской повязки в «Зените».