Актер Михаил Ефремов выступил с заявлением во время судебного заседания.

— Я вину признал, потому что с похмелья нервный. Из всех телевизоров, радио говорили, что это сделал я, — цитирует Ефремова Meduza. — И видно, что я говорю: «Я виноват». Хотя на самом деле я говорил: «Я не виноват». Там «не» вырезано. Журналисты все исказили. Я соболезнования высказывал Захаровым много раз, но это почему-то вырезали. И видео аварии — с монтажом, там вырезано 10-15 секунд. Моя вина есть — она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.