Коронавирус в мире: главное на утро 30 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 30 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 17 189 754. Зафиксировано 670 256 летальных исходов, вылечился 10 701 141 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 568 037 человек. Далее идут Бразилия (2 555 518), Индия (1 584 384), Россия (828 990) и ЮАР (471 123).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (153 840), Бразилия (90 188), Великобритания (45 961), Мексика (45 361) и Италия (35 129).

— Количество случаев заражения коронавирусом за все время пандемии превысило 17 миллионов человек.

— В Ханое (Вьетнам) приостановили работу баров и пабов, запрещено проведение массовых мероприятий из-за новых случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных в городе.

— Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме, Кидун Парк опроверг информацию о том, что выявленный в городе Дананге тип коронавируса является более заразным, чем остальные варианты. Специалист отметил, что в данный момент не найдено доказательств, что наблюдаемые мутации привели к увеличению или уменьшению тяжести болезни, поводов для беспокойства, по его словам, нет.