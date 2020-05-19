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Инфекционист Минздрава спрогнозировала улучшение ситуации с коронавирусом в России

10:15
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
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Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, заявила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

— По тем тенденциям, и как развивается эпидпроцесс, зная законы эпидпроцесса, я все-таки предполагаю, что ситуация наладится к июлю месяцу, — сказала в эфире программы «Док-ток» на «Первом Канале» Малинникова. — Если в стране и будут новые вспышки коронавируса, то они будут не такие критичные и трагичные.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 290 678 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=VYACx7MOWQ8

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