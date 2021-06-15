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Губерниев опроверг слухи об отстранении от эфиров «Матч ТВ» после скандала с Бузовой

20:01
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале опроверг слухи о том, что руководство «Матч ТВ» отстранило его от эфиров за инцидент с певицей Ольгой Бузовой. 

 
Ольга Бузова и&nbsp;Дмитрий Губерниев.Не дно. Шоу Бузовой и Губерниева — лучшее, что пока было на ТВ во время Евро-2020

Ранее в сети появилась фейковая картинка, сделанная под сторис Instagram, на которой Тина Канделаки якобы поддержала певицу, но при этом подтвердила, что Бузова была в алкогольном опьянении, и заявила, что к Губерниеву были применены жесткие санкции.

«Еду на эфир! В 21 час и в 12 ночи на «Матч ТВ»! Не верьте слухам и сплетням! Работаю много, каждый день, завтра в 15:00 обсуждаем сборную России до, во время и после встречи с Финляндией!» — написал Губерниев.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

Дмитрий Губерниев.

 

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2319

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