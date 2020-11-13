Губерниев: «Мне плевать, с кем Дзюба занимается виртуальным сексом. Главное, как он играет»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» отсутствие нападающего Артема Дзюбы в сборной России на ближайшие матчи Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

— Я считаю, что не надо идти на поводу у моралистов, — сказал Губерниев «СЭ». — Сейчас доподлинно известно, что это преступники выложили. И если про вымогательство пяти миллионов это правда, то это серьезное преступление — вымогательство в особо крупных размерах.

— И люди, которые выкладывают такие подслушанные и подсмотренные вещи в сеть, это преступники. И идти у всех этих людей на поводу, лишая спортсмена капитанской повязки — это неправильно. Как кто-то сказал: «Времена нынче такие, что не помастурбировать, не покашлять». Мое отношение к Дзюбе нисколько не изменилось — он достоин быть капитаном команды, он достоин играть в сборной здесь и сейчас, он достоин быть капитаном в «Зените». Тем более, я уже Бродского цитировал. Мне плевать, с кем Дзюба занимается виртуальным сексом и что он там делает у себя лежа в постели. Мне главное, как Дзюба играет на поле, — сказал Губерниев. (Константин Колмаков)