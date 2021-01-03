Главное о коронавирусе в России и мире на 3 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 504 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 847 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 851), Санкт-Петербурге (3 738), Московской области (1 539), Нижегородской области (483) и Свердловской области (404).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 236 787 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 506 летальных исходов, выздоровело 2 618 882 человека.

— С 4 января в Москве на вакцинацию от коронавируса могут записаться работники банковского и финансового сектора, а также представители органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 3 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 85 018 738.

Первое место по числу зараженных занимают США — 20 904 701 человек. Далее идут Индия (10 324 631) и Бразилия (7 716 405).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 358 682. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (195 742) и Индия (149 471).

— Более 4 миллионов человек в США сделали первую инъекцию вакцины от коронавируса.