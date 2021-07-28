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В России за сутки выявлено 22 420 новых случаев коронавируса

11:32
Эпидемия коронавируса в России.
Эпидемия коронавируса в России.
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За последние сутки в России выявлено 22 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 579 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2445), Санкт-Петербурге (1918), Московской области (1449), Нижегородской области (544) и Свердловской области (495).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 195 232 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 178 летальных исходов, выздоровели 5 547 529 человек.

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Иван Шитик все материалы автора

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