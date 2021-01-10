Главное о коронавирусе в России и мире на 10 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 11,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 080 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 216), Санкт-Петербурге (3 010), Московской области (1 292), Нижегородской области (472) и Воронежской области (390).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 401 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов, выздоровело 2 778 889 человек.

— Актриса Лия Ахеджакова была госпитализирована с коронавирусом.

— Первый вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин скончался в возрасте 60 лет от осложнений из-за коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 10 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 90 138 063.

Первое место по числу зараженных занимают США — 22 699 938 человек. Далее идут Индия (10 451 346) и Бразилия (8 075 998).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 381 480. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (202 657) и Индия (151 048).

— Количество случаев коронавируса за весь период пандемии превысило 90 миллионов.

— Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ближайшие несколько недель станут самыми тяжелыми с момента начала пандемии.