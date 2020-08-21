Ефремов «на 90 процентов уверен», что во время аварии находился на пассажирском сидении

Актер Михаил Ефремов, подозреваемый в ДТП со смертельным исходом, заявил, что во время аварии находился, скорее всего, на пассажирском сидении. Как сообщает «РИА Новости», Ефремов уверен в этом «на 90 процентов», причем на сиденье его «тащили».

Несмотря на это, судья отказала в экспертизе подушки безопасности пассажирского сиденья.

Ефремов считает, что мог разбить лобовое стекло, так как неправильно пристегнулся ремнем безопасности. Также он подчеркнул, что «не стремился сесть за руль».

Сегодня стало известно, что Ефремов отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

8 июня Ефремов был задержан как подозреваемый в ДТП со смертельным исходом. Его автомобиль пересек двойную сплошную на высокой скорости и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался из-за серьезных травм. По ч. 4 ст. 264 УК РФ Ефремову грозит тюремный срок от 5 до 12 лет. Сейчас он находится под домашним арестом.