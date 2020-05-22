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Доктор Мясников объяснил низкую смертность от коронавируса в России

08:40
Александр Мясников. Фото Facebook
Александр Мясников. Фото Facebook
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Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что не знает точную причину низкой смертности от коронавируса в России. По количеству зараженных страна занимает второе место в мире.

— Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против коронавируса, — сказал Мясников в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева. — Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации.

У нас больничные койки рассредоточены, их намного больше на душу населения, чем в Европе, поэтому мы можем рассредоточить больных на разных площадках, не создавая внутрибольничное заражение.

По данным на утро 22 мая в мире зарегистрированы 5 197 519 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 334 672 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 2 082 573 человека выздоровели за время пандемии.

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