Дочь скандально известного хоккеиста Гашека выступила на Евровидении

Дочь известного чешского хоккеиста Доменика Гашека выступила на конкурсе «Евровидение-2022». 27-летняя солистка группы We Are Domi Доминика Гашкова исполнила песню на английском языке Lights Off («Выключить свет»).

Чешско-норвежский коллектив ранее стал победителем национального отбора Чехии на Евровидение.

57-летний Гашек в последнее время активно высказывается против выступления российских хоккеистов НХЛ в Европе. Он также потребовал от НХЛ приостановить действие контрактов российских хоккеистов.

Знаменитый вратарь за время своей карьеры два раза выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройта», а также в составе сборной Чехии становился олимпийским чемпионом.

Он шесть раз выигрывал «Везина Трофи» (нагарда лучшему вратарю сезона НХЛ), дважды — «Харт Трофи» (лучшему игроку), признавался лучшим вратарем чемпионатов мира и Олимпийских игр, а также является членом Зала хоккейной славы.

В сезоне-2010/11 он выступал в России за «Спартак».

Напомним, финал 66-го конкурса песни «Евровидение» проходит в Турине.