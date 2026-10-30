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Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что следующий бой станет одним из последних в его карьере

Махачев заявил, что следующий бой станет одним из последних в его карьере

Руслан Минаев

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что его следующий поединок станет одним из последних в профессиональной карьере.

«Мой следующий бой — один из последних в моей карьере. Говорят, Пратес слишком опасен для меня, а Моралес слишком хорош для меня. Поэтому я хочу сразиться с лучшим из них и еще раз доказать миру, кто лучший», — написал Махачев в социальной сети X.

Ранее глава UFC Дана Уайт объявил, что бразилец Карлос Пратес и эквадорец Майкл Моралес проведут бой за временный титул в полусреднем весе 30 января 2027 года на турнире UFC 336 в Торонто. По словам Уайта, изначально на этом турнире должен был выступить Махачев. Основной чемпионский пояс останется у россиянина.

Ислам Махачев.Дана Уайт предъявил Махачеву странную претензию. Почему босс UFC несправедливо обвиняет Ислама в задержке дивизиона

34-летний Махачев завоевал титул в полусреднем весе в ноябре 2025 года, победив австралийца Джека Делла Маддалену. В августе 2026-го он провел первую успешную защиту, одолев ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей.

На счету россиянина 29 побед и одно поражение в ММА. Ранее Махачев владел чемпионским поясом UFC в легком весе. Сейчас он возглавляет рейтинг организации вне зависимости от весовых категорий.

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Ислам Махачев
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