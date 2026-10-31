Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Яна Сантос — Луана Сантос: во сколько начало боя UFC Fight Night 292, где смотреть трансляцию 1 ноября 2026

Яна Сантос — Луана Сантос: время боя UFC и где смотреть

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Яна Сантос.
Фото Global Look Press

Россиянка Яна Сантос и бразильянка Луана Сантос проведут поединок в женском легчайшем весе (до 61,2 кг) на турнире UFC Fight Night 292. Бой состоится в ночь с 31 октября на 1 ноября на арене «Meta APEX» в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Сантос — Сантос

Встреча включена в основной кард турнира, который начнется в 03.00 по московскому времени. Ориентировочное время боя по предварительному расписанию матч-центра «СЭ» — около 03.30 мск. Фактическое начало зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Прямую трансляцию турнира в России покажет федеральный телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Все бои турнира также доступны на платном сервисе UFC Fight Pass.

Следить за результатами и ключевыми событиями поединка можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

36-летняя Яна Сантос занимает шестое место в рейтинге женского легчайшего веса UFC. Россиянка одержала 17 побед, потерпела 8 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. На ее счету 7 побед нокаутами, 1 — приемом и 9 — решениями судей. В предыдущем поединке 4 октября 2025 года Сантос победила американку Мэйси Чиассон единогласным решением судей. Россиянка подходит к предстоящей встрече с серией из трех побед.

26-летняя Луана Сантос занимает седьмое место в рейтинге дивизиона. Бразильянка имеет 11 побед и 2 поражения. В ее активе 1 победа нокаутом, 5 — приемами и 5 — решениями судей. В последнем бою 20 июня 2026 года Луана победила Карол Розу единогласным решением. Она также выиграла три последних поединка.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Луана Сантос
Яна Куницкая
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Не общаюсь с отцом и никогда не буду». Трусова — о семейном конфликте, травмах, материнстве и Олимпиаде
«За ним увлекательно следить». Кучеров после великого рекорда получил поздравления «Тампы» и восхищает Гретцки
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
Популярное видео
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Махачев заявил, что следующий бой станет одним из последних в его карьере
Новости
RSS RSS
Все новости