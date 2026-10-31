Яна Сантос — Луана Сантос: время боя UFC и где смотреть

Россиянка Яна Сантос и бразильянка Луана Сантос проведут поединок в женском легчайшем весе (до 61,2 кг) на турнире UFC Fight Night 292. Бой состоится в ночь с 31 октября на 1 ноября на арене «Meta APEX» в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Сантос — Сантос

Встреча включена в основной кард турнира, который начнется в 03.00 по московскому времени. Ориентировочное время боя по предварительному расписанию матч-центра «СЭ» — около 03.30 мск. Фактическое начало зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Прямую трансляцию турнира в России покажет федеральный телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Все бои турнира также доступны на платном сервисе UFC Fight Pass.

Следить за результатами и ключевыми событиями поединка можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

36-летняя Яна Сантос занимает шестое место в рейтинге женского легчайшего веса UFC. Россиянка одержала 17 побед, потерпела 8 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. На ее счету 7 побед нокаутами, 1 — приемом и 9 — решениями судей. В предыдущем поединке 4 октября 2025 года Сантос победила американку Мэйси Чиассон единогласным решением судей. Россиянка подходит к предстоящей встрече с серией из трех побед.

26-летняя Луана Сантос занимает седьмое место в рейтинге дивизиона. Бразильянка имеет 11 побед и 2 поражения. В ее активе 1 победа нокаутом, 5 — приемами и 5 — решениями судей. В последнем бою 20 июня 2026 года Луана победила Карол Розу единогласным решением. Она также выиграла три последних поединка.