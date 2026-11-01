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Макгрегор заявил, что следующий бой станет последним в его карьере

Никита Давыдов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о намерении провести последний поединок в карьере.

«В следующий раз я реально постараюсь продать бой. Мой последний бой. Посмотрим, какие цифры смогу набрать. Буду продолжать бить свои собственные рекорды», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Последний бой ирландец провел 11 июля 2026 года на турнире UFC 329, уступив американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы колена. Сейчас Макгрегор восстанавливается после операции.

На счету 38-летнего бойца 22 победы и 7 поражений в смешанных единоборствах.

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Конор Макгрегор
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