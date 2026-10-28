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Емельяненко обвинил Дану Уайта в попытке помешать его карьере: «Меня просто хотели придушить»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Дана Уайт.
Фото Getty Images

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» вспомнил переговоры с главой UFC Даной Уайтом и объяснил, почему так и не подписал контракт с американским промоушеном.

«Честно говоря, не понял смысла его действий. Он всем своим видом показывал, как хочет, чтобы я у него дрался: «Я хочу, я хочу!» Но за бой до этого я же был свободен. И меня не подписали.

Каждый раз так: когда я свободен, я неинтересен, когда занят — мне начинают поступать какие-то предложения. А если ты под контрактом, ты не можешь заключить контракт с другим промоушеном, и пока идут судебные тяжбы, ты в Америке драться не можешь, ты под запретом.

По просьбе Вадима мы все-таки встретились с ним, с юристами. Честно сказать, я не понял зачем. Меня просто хотели придушить, так понимаю. Взять, подписать, на меня Strikeforce подает в суд, и я не бьюсь ни там, ни там. Вот и все.

Сейчас Дана говорит всякую ерунду: то было так, то этак, то он хотел меня, то не хотел, то он жалел, то он вообще рад, что не подписал со мной. Человека болтает, метает. За свои слова не отвечает. Мне не близок его метод ведения бизнеса», — сказал Емельяненко «СЭ».

Федор Емельяненко.«На улице не дрался никогда, уходил». Федор Емельяненко — интервью после 50-летия

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Федор Емельяненко
Дана Уайт
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