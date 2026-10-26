UFC Fight Night 292: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 292 (UFC Vegas 123) пройдет в субботу, 31 октября 2026 года, на арене «Мета АПЕКС» в Лас-Вегасе (США). По московскому времени соревнования состоятся в ночь на воскресенье, 1 ноября. Начало предварительного карда — 00.00. Начало основного карда — 03.00.

Главным событием станет бой в легком весе между бразильцем Ренато Мойкано и австралийцем Томом Ноланом. В одном из центральных поединков основного карда россиянка Яна Сантос встретится с бразильянкой Луаной Сантос.

Основной кард UFC Fight Night 292

Ренато Мойкано — Том Нолан. Легкий вес, главный бой.

Рэнди Браун — Джейкоби Смит . Полусредний вес.

Яна Сантос — Луана Сантос. Женский легчайший вес.

Оде Осборн — Коди Дерден. Наилегчайший вес.

Жан-Поль Лебоснояни — Фарман Хасанов. Полусредний вес.

Предварительный кард UFC Fight Night 292

Люция Сабова — Тайнара Лисбоа. Женский наилегчайший вес.

Талита Аленкар — Пиера Родригес. Женский минимальный вес.

Ник Кляйн — Джозеф Кропшот. Средний вес.

Джулиан Эроса — Чон Ен Ли. Полулегкий вес.

Родриго Сезинанду — Теодор Берггрен. Полусредний вес.

Фрэнсис Маршалл — Дакота Хоуп. Полулегкий вес.

Закари Риза — Микки Галла. Женский средний вес.

Состав турнира и порядок поединков могут измениться.

Где смотреть UFC Fight Night 292 в России

Прямую трансляцию турнира в России покажет платный сервис UFC Fight Pass. Бесплатно смотреть UFC Fight Night 292 можно на федеральном телеканале «Матч ТВ». Согласно опубликованной телепрограмме на 1 ноября, прямой эфир начнется в 02.00 мск.

На тематическом телеканале «Матч! Боец» прямая трансляция боев Мойкано — Нолан и Сантос — Сантос запланирована с 03.00 мск. Доступ к каналу зависит от телевизионного пакета оператора.