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UFC Fight Night 292, 1 ноября 2026: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

UFC Fight Night 292: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Яна Сантос.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 292 (UFC Vegas 123) пройдет в субботу, 31 октября 2026 года, на арене «Мета АПЕКС» в Лас-Вегасе (США). По московскому времени соревнования состоятся в ночь на воскресенье, 1 ноября. Начало предварительного карда — 00.00. Начало основного карда — 03.00.

Главным событием станет бой в легком весе между бразильцем Ренато Мойкано и австралийцем Томом Ноланом. В одном из центральных поединков основного карда россиянка Яна Сантос встретится с бразильянкой Луаной Сантос.

Основной кард UFC Fight Night 292

  • Ренато Мойкано — Том Нолан. Легкий вес, главный бой.
  • Рэнди Браун — Джейкоби Смит . Полусредний вес.
  • Яна Сантос — Луана Сантос. Женский легчайший вес.
  • Оде Осборн — Коди Дерден. Наилегчайший вес.
  • Жан-Поль Лебоснояни — Фарман Хасанов. Полусредний вес.

Предварительный кард UFC Fight Night 292

  • Люция Сабова — Тайнара Лисбоа. Женский наилегчайший вес.
  • Талита Аленкар — Пиера Родригес. Женский минимальный вес.
  • Ник Кляйн — Джозеф Кропшот. Средний вес.
  • Джулиан Эроса — Чон Ен Ли. Полулегкий вес.
  • Родриго Сезинанду — Теодор Берггрен. Полусредний вес.
  • Фрэнсис Маршалл — Дакота Хоуп. Полулегкий вес.
  • Закари Риза — Микки Галла. Женский средний вес.

Состав турнира и порядок поединков могут измениться.

Где смотреть UFC Fight Night 292 в России

Прямую трансляцию турнира в России покажет платный сервис UFC Fight Pass. Бесплатно смотреть UFC Fight Night 292 можно на федеральном телеканале «Матч ТВ». Согласно опубликованной телепрограмме на 1 ноября, прямой эфир начнется в 02.00 мск.

На тематическом телеканале «Матч! Боец» прямая трансляция боев Мойкано — Нолан и Сантос — Сантос запланирована с 03.00 мск. Доступ к каналу зависит от телевизионного пакета оператора.

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Яна Куницкая
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