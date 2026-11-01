Яна Сантос — Луана Сантос: прямая трансляция боя UFC Fight Night 292

Россиянка Яна Сантос встретится с бразильянкой Луаной Сантос на турнире UFC Fight Night 292 (UFC Vegas 123), который пройдет в ночь с 31 октября на 1 ноября в Лас-Вегасе (США).

Поединок пройдет на арене «Meta APEX» в женском легчайшем весе (до 61,2 кг). Бой включен в основной кард, начало которого запланировано на 03.00 мск. Ориентировочное время выхода спортсменок в октагон — около 03.30 мск.

В России бой можно посмотреть бесплатно на федеральном телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Онлайн-трансляция всего турнира также будет доступна на UFC Fight Pass по платной подписке.

ММА UFC: Сантос — Сантос

Следить за ходом боя, статистикой и итоговым результатом можно в матч-центре ММА на сайте «Спорт-Экспресс».

Яна Сантос, ранее выступавшая под фамилией Куницкая, занимает шестую строчку рейтинга UFC в женском легчайшем весе. Россиянка имеет 17 побед, 8 поражений и 1 бой без результата. В последнем поединке она победила Мэйси Чиассон единогласным решением судей.

Луана Сантос находится на седьмом месте рейтинга дивизиона. В ее профессиональной карьере 11 побед и 2 поражения. Предыдущий бой бразильянка провела 20 июня 2026 года, когда выиграла у Карол Розы единогласным решением судей.

Главный бой UFC Fight Night 292 проведут Ренато Мойкано и Том Нолан. Предварительный кард турнира начнется в 00.00, основной — в 03.00 по московскому времени.