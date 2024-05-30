Немков — о бое Махачева и Порье: «Аспиналла тоже все списывали перед боем с Павловичем»

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (18-2) заявил, что нельзя недооценивать третьего номера рейтинга UFC в легком весе Дастина Порье (30-8).

«Порье — серьезный боец, который много кого победил, в том числе и Конора Макгрегора. У него были проигрыши, есть определенные проблемы в борьбе, где он пропускает удушающие, но его списывать со счетов нельзя и говорить, что это будет легкий бой для Ислама. Думаю, ему надо настраиваться на серьезный бой. Считаю, что выиграет Ислам, но недооценивать Порье нельзя. Когда Серега Павлович дрался с Томом Аспиналлом, все недооценивали англичанина и не верили, что он сможет ударить его и попасть, а он просто вышел и сделал это. Также и тут надо быть готовым ко всему», — сказал Немков Metaratings.

Махачев и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.