Тренер Махачева допустил, что россиянин отказался от боя с Пратесом из-за травмы

Хавьер Мендес, тренер Ислама Махачева, предположил, что причиной отказа россиянина от поединка с бразильцем Карлосом Пратесом на турнире UFC 336 могла стать травма.

«Первое, что пришло мне в голову: вероятно, в UFC просто не смогли организовать то, что им было нужно. Возможно, они хотели устроить хороший поединок именно на эту дату. В конце концов, UFC — это профессиональная организация, и она способна превратить невозможное в возможное.

Я знаю своего чемпиона. Единственное, чего он когда-либо требовал, — это время для подготовки перед боем. Он никогда никому не отказывал в поединке, поэтому мне неинтересно знать, что произошло между ним и UFC. Просто не получилось, но я хорошо знаком со своим парнем.

Предполагаю, подчеркиваю — только предполагаю, потому что лично с Исламом не разговаривал, да и Хабиб, похоже, тоже ничего не знает. Возможно, есть какая-то травма, хотя утверждать однозначно, что травмы нет, я не могу, потому что понятия не имею», — цитирует Мендеса Bloody Elbow.

Турнир UFC 336 состоится 30 января 2027 года в Торонто (Канада).

35-летний Махачев является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе. Ранее россиянин владел титулом организации в легкой весовой категории.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max