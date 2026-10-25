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О'Мэлли заявил, что должен провести следующий бой с Яном

Сергей Ярошенко

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли заявил, что намерен стать следующим соперником действующего обладателя титула Петра Яна.

«О чем думал Кормье, когда спрашивал о Сонг Ядонге? Ведь я же побил его, так? Когда это было? Шесть или семь месяцев назад... в январе. Я дерусь с Петром Яном следующим. Мне плевать, даже если UFC объявит о бое Яна и Ядонга, я подерусь с Петром следующим», — сказал О'Мэлли в ролике на своем YouTube-канале.

32-летний американец 24 января 2026 года победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. О'Мэлли выступает в UFC с 2018 года. В 2023 году он завоевал чемпионский пояс организации в легчайшем весе. На его счету 11 побед и три поражения в UFC.

24 октября Ян защитил чемпионский пояс в легчайшем весе на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

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Петр Ян
Шон О`Мэлли
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