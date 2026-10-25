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UFC 333: слова Михаила Малютина о поражении Мовсара Евлоева от Александра Волкановски 24 октября 2026 года

Малютин о поражении Евлоева: «Не понял его плана на бой. Действовал не в своей манере»

Константин Белов
Корреспондент

Российский боец ММА Михаил Малютин в комментарии «СЭ» поделился мнением о победе австралийца Александра Волкановски над россиянином Мовсаром Евлоевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Считал Евлоева фаворитом. Мне кажется, что он пошел на поводу общественного мнения, которое требовало от него зрелища. Мне кажется, что ему нужно было уходить в партер, действовать в своем стиле. Очень расстроен, что Мовсар проиграл в титульном бою. Я не понял его плана на этот поединок», — сказал Малютин «СЭ».

Петр Ян (справа) атакует Мераба Двалишвили.UFC 333. Великая трилогия Яна и Мераба, два Волка и поражение Евлоева

38-летний Волкановски защитил чемпионский титул UFC в полулегком весе. Он одержал 29-ю победу при 4 поражениях в смешанных единоборствах. 32-летний Евлоев потерпел первое поражение при 20 победах.

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Александр Волкановски
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