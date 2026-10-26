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Пимблетт заявил, что Евлоев сдался в бою с Волкановски на UFC 333

Пимблетт — о поражении Евлоева от Волкановски на UFC 333: «По-моему, он просто сдался»

Сергей Ярошенко

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт раскритиковал россиянина Мовсара Евлоева после поражения от австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«По-моему, Евлоев просто сдался. Перевернулся и перестал сопротивляться. Когда до конца раунда остается пять секунд, ты должен продолжать двигаться, чтобы бой не остановили. Нельзя просто закрываться и ничего не делать», — сказал Пимблетт на своем YouTube-канале.

Поединок проходил за титул чемпиона UFC в полулегком весе. Для Евлоева это поражение стало первым в профессиональной карьере. До встречи с Волкановски россиянин одержал 20 побед в 20 боях.

Петр Ян (справа) атакует Мераба Двалишвили.UFC 333. Великая трилогия Яна и Мераба, два Волка и поражение Евлоева

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Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
Пэдди Пимблетт
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